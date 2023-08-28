Emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! Tutarlar yeniden güncellendi! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Bankalar son dakika duyurdu! O tarihte sona ediyor! Emekliler için sunulan promosyonlar, maaşlarını belirli bir bankada tutan bireylerin ekstra gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve teklifler, emeklilerin tercihlerini belirlemede etkili oluyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, bankaların emeklilere yönelik promosyon teklifleri...