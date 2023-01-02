Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

2023 Ocak zammı öncesi hemşire maaşları merak konusu oldu.Hemşire maaşları, tüm memur maaşları gibi 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak olan enflasyon artış oranlarının belli olmasının ardından netlik kazanacak. Peki, hemşire maaşları 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Hemşire maaşları ne kadar oldu 2023? İşte, ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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