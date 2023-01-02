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Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

2023 Ocak zammı öncesi hemşire maaşları merak konusu oldu.Hemşire maaşları, tüm memur maaşları gibi 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak olan enflasyon artış oranlarının belli olmasının ardından netlik kazanacak. Peki, hemşire maaşları 2023'te ne kadar, kaç TL olacak? Hemşire maaşları ne kadar oldu 2023? İşte, ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:41
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Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

TÜİK son enflasyon oranını 3 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. Sağlık personeli olarak görev yapan hemşireler, son olarak maaş zamlarını Temmuz ayında almıştı. Yeni yıla kısa bir zaman kala hemşire maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Hemşire maaşları, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlenecek. Memur maaşı hesaplama tabloları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ile hemşire maaşı ne kadar olacak? Hemşire maaşları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

2023 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

Sosyal refah düzenlemesi ile birlikte memur zammı yüzde 25 oldu.

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Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

2023 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86 9.082,33

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Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Hemşire maaşı ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak. Zamlı maaşların ne zaman alınacağı araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

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Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak? 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA

Hemşire maaşı, hemşire olarak görev yapan 5/1 derecesindeki memur 11 bin 832 TL ücret alıyor. %20 zam olması durumunda ise bu ücret 14.198 TL'ye yükseliyor.