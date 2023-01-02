04 Ocak 2023, Çarşamba
OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL? 4 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? İşte yeni zamlı avukat maaşları
Memur zammı hesaplama tabloları yeni yılla birlikte en çok arananlar arasında yer aldı. Yeni memur maaşları yarın, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte netliğe kavuşacak.Böylelikle bir süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Peki, Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:17
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