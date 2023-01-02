Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

Doktor maaşlarının 2023 yılı için ne kadar olacağı merak konusu oldu. Memur maaşlarına yapılacak 2023 Ocak zammı TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon oranlarının ardından belli olacak. Bununla birlikte uzman doktor ve pratisyen hekim maaşları da artacak. Memur maaşları, ek ödemeler, görev yapılan yıl, çalışılan bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Doktor maaşları ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor maaşları kaç TL oldu? İşte, en düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...