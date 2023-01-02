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Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...
Yeni yıla girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, 2023 memur zammının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayı memur ve emekli zammı 3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla belli olacak. Doktorların maaşları da memurlara yapılacak zam oranıyla birlikte netleşmiş olacak. İşte, en düşük en yüksek doktor maaşları...