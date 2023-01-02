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Haberler Galeri Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, 2023 memur zammının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayı memur ve emekli zammı 3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla belli olacak. Doktorların maaşları da memurlara yapılacak zam oranıyla birlikte netleşmiş olacak. İşte, en düşük en yüksek doktor maaşları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:40
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Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

Doktor maaşlarının 2023 yılı için ne kadar olacağı merak konusu oldu. Memur maaşlarına yapılacak 2023 Ocak zammı TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon oranlarının ardından belli olacak. Bununla birlikte uzman doktor ve pratisyen hekim maaşları da artacak. Memur maaşları, ek ödemeler, görev yapılan yıl, çalışılan bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Doktor maaşları ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor maaşları kaç TL oldu? İşte, en düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

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Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

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Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

2023 OCAK ZAMMIYLA DOKTOR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?

Uzman Doktor (1/4) 18.861 lira ücret alırken yeni zam ile birlikte 23.576 liraya yükselecek.

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Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

Temmuz 2022'de yapılan zam ile birlikte yılın ikinci yarısında işe yeni başlamış bir doktorun maaşı yaklaşık 13 bin 155 TL olmuştu.

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Uzman doktor maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşları ne kadar? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...

Şu anda uzman doktorlar (1/4) 13 bin 312 TL ile 15 bin 288 TL arasında maaş alıyor.

Temmuz ayından beri Profesör doktorlar en az 12 bin 250 TL, bu rakam 24 bin 120 TL'ye kadar çıkıyordu Ocak ayı ile birlikte memura verilecek zam oranında maaşlar yeniden hesaplandı.