Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. 2022 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yapılan yüzde 41.69 oranındaki artış ile birlikte sosyal ödemeler de artış yaşandı. Böylece evde bakım yardımında da artış oldu. Peki, zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 15:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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