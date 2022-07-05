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Haberler Galeri Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. 2022 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yapılan yüzde 41.69 oranındaki artış ile birlikte sosyal ödemeler de artış yaşandı. Böylece evde bakım yardımında da artış oldu. Peki, zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 15:02
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Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? Engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla verilen evde bakım maaşı ödemeleri heyecanla bekleniyor. Memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte evde bakım yardımında da artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından zamlı evde bakım yardımı ödemelerinin hangi tarihte ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatymadı. Her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan evde bakım yardımının Kurban Bayramı öncesinde verilmesi talep ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce gerçekleştirilmişti. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.335 liraya çıktı.

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Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.