Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022'nin ikici altı altında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından kıdem tazminatında artış yaşanmıştı. Pazartesi günü memurlara yapılan yüzde 41,69 zammın ardından gözler kıdem tazminato tavanına çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile detaylar belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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