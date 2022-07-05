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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022'nin ikici altı altında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından kıdem tazminatında artış yaşanmıştı. Pazartesi günü memurlara yapılan yüzde 41,69 zammın ardından gözler kıdem tazminato tavanına çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile detaylar belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 16:26
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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlandı. 2022 Temmuz zammı ile yeni memur maaşının belirlenmesinin ardından kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

2022 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz'dan itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15.371,40 TL olarak belirlendi.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı Temmuz 2. dönem tavan fiyatı kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.