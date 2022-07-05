TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? Dar gelirliyi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 2022'de yeni kampanyayı başlatacak. İlk olarak 2019 yılında başvurusu alınan 100 bin sosyal konut projesi hakkında açıklama geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yeni sosyal konut kampanyasının başlayacağını duyurdu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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