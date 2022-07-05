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Haberler Galeri TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? Dar gelirliyi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 2022'de yeni kampanyayı başlatacak. İlk olarak 2019 yılında başvurusu alınan 100 bin sosyal konut projesi hakkında açıklama geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yeni sosyal konut kampanyasının başlayacağını duyurdu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 12:58
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TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? Başkan Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde 2019 yılında 100 bin sosyal konut başvuruları alınmıştı. 2+1 ve 3+1 planında gerçekleştirilen konutlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOKİ Başkanı, 2022 yılında yeni konut projesinin duyurulacağını açıkladı. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesinin detayları 2022 Ağustos ayında belli olacak. TOKİ Başkannı Ömer Bulut, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yılın ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacaktır. Buradaki konut sayısı da en az 100 bin olacaktır. İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda ve proje yerlerini de seçmek suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ağustos ayı içerisinde de bu yeni 100 bin konut projemizi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

2022 TOKİ 100 BİN YENİ KONUT HANGİ İLLERE YAPILACAK? BAŞVURULAR...

Ağustos ayında açıklanacak kampanya ile birlikte 100 bin yeni konutun hangi illere yapılacağı da belli olacak. Başvuru tarihi ve kampanya detayları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılı 100 bin sosyal konut başvuru şartları henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan başvurularda şu şartlar aranmıştı:

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TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ 100 bin yeni konut hangi illere yapılacak? Başvuru şartları...

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,