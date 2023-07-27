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Haberler Galeri Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

"Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığı, asgari ücret, emekli ve memur zammı sonrası yükseldi. 2023 Temmuz ayından itibaren bu ödemeyi alanların maaşlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı ve ödemeler yeniden güncellendi. Peki evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:34
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Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı 2023 zammı ile birlikte yükseltildi. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım ödemeleri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kimseler için yakınlarına veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, TC kimlik no ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

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Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.

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Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

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Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı.