Zamlı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak 2023? e-Devlet başvuru ekranı ile 27 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

"Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığı, asgari ücret, emekli ve memur zammı sonrası yükseldi. 2023 Temmuz ayından itibaren bu ödemeyi alanların maaşlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı ve ödemeler yeniden güncellendi. Peki evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...