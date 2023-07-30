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Haberler Galeri 2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

Milyonlarca emekli Ocak zammı için maaş hesaplamaları yapıyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen emekliler, son dakika gelişmeleri takip ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Peki, kim ne kadar alacak? İşte, 6 aylık enflasyona göre maaşlar...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 08:35
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2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

Milyonlarca emekli vatandaş, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte şekillendi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte, 6 aylık tahmine göre maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

İŞTE 6 AYLIK TAHMİN

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre yüzde 31.92 çıkabilecek.

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2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

GÖZLER VERİLERDE

Bu yıl ek iyileştirmelerle birlikte Ocak'ta yüzde 30, Temmuz'da yüzde 25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak kesin artış ise 2024'ün Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.

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2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

EK İYİLEŞTİRME DE GÜNDEMDE

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirmelerin de sinyali geldi. Yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek ek iyileştirme de Ocak ayı zam oranlarına eklenecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında ele alınacak.

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2023 Ocak zammı kök aylığa yansıyacak! SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu ortaya çıktı! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaş hesabı...

KÖK AYLIĞA YANSITILACAK

Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacak. Artışın yansıtılmasının ardından maaşı ve ek ödemesi toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Üstünde olanlar ise kendi maaşı üzerinden maaş almaya başlayacak.