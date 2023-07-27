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Haberler Galeri Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

Öğretmenler için il içi tayin süreci tamamlandı ve şimdi gözler il dışı tayin başvurularına çevrildi. Öğretmenler, il dışı tayin başvuru tarihi için günleri geri sayarken, tam tarih konusunda bilgi almak isteyenler "Öğretmen il dışı tayin başvuru ne zaman?" diye merak ediyor. Peki öğretmen il dışı tayin başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 16:01
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Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

Öğretmenler için il dışı tayin süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler, atama tarihlerine çevrilirken, "Öğretmen il dışı tayin başvuru ne zaman? Öğretmenleri il dışı atama başvuruları ne zaman alınacak?" soruları yoğun şekilde soruluyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il dışı tayin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

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Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyle:

Adaylığı kaldırılmış olmak,

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Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,