Öğretmen il dışı atama başvurusu 2023 | Öğretmen il dışı tayin başvuru başladı mı, ne zaman? Şartları neler?

Öğretmenler için il içi tayin süreci tamamlandı ve şimdi gözler il dışı tayin başvurularına çevrildi. Öğretmenler, il dışı tayin başvuru tarihi için günleri geri sayarken, tam tarih konusunda bilgi almak isteyenler "Öğretmen il dışı tayin başvuru ne zaman?" diye merak ediyor. Peki öğretmen il dışı tayin başvuru şartları neler?