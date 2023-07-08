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Haberler Galeri Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Zamlı maaş alacakları tarihi merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorguluyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 15:22
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından araştırılıyor. Zamlı maaşlarını temmuz ayında almayı bekleyen emekliler, tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günler son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,