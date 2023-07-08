08 Temmuz 2023, Cumartesi
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Zamlı maaş alacakları tarihi merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorguluyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 15:22
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