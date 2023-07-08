"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından araştırılıyor. Zamlı maaşlarını temmuz ayında almayı bekleyen emekliler, tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günler son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri