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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Daha önce SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Emeklinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı.