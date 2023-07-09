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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Daha önce SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Emeklinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:48
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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı

Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, Emekli sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak.

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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı

Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı

Örneğin, 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıkacak.

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Emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı | Kalem kalem hesaplandı

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.