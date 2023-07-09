4C Emekli Sandığı’na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam oranları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam talimatı sonucunda AK Parti, ek zamlı yeni rakamı torba yasaya ekledi ve bu teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Buna göre, emekli zam oranı yüzde 19,77'den ek zam ile yüzde 25'e yükseltildi. Yapılan ek zam düzenlemesiyle birlikte, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında önemli bir artış yaşayacak. İşte emekli ve memur maaş zammı sonrasında yeni tablo!