09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenlemeyle gerçekleşti. Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin ise yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave zam yapıldı. İşte, emekli ve memur yeni maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:36
  • 1
  • 23
4C Emekli Sandığı’na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam oranları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam talimatı sonucunda AK Parti, ek zamlı yeni rakamı torba yasaya ekledi ve bu teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Buna göre, emekli zam oranı yüzde 19,77'den ek zam ile yüzde 25'e yükseltildi. Yapılan ek zam düzenlemesiyle birlikte, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında önemli bir artış yaşayacak. İşte emekli ve memur maaş zammı sonrasında yeni tablo!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
4C Emekli Sandığı’na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenlemeyle gerçekleşti.

  • 3
  • 23
4C Emekli Sandığı’na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin ise yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave zam yapıldı.

  • 4
  • 23
4C Emekli Sandığı’na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI

Müsteşar (1/1)

Mevcut: 28.729,00 TL
Yüzde 25 zamlı: 35.911,25 TL

Genel müdür (1/1)

Mevcut: 25.427,00 TLYüzde 25 zamlı: 31.783,75 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut: 11.848,00 TL
Yüzde 25 zamlı: 14.810,00 TL

  • 5
  • 23
4C Emekli Sandığı’na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut: 9.650,00 TLYüzde 25 zamlı: 12.062,50 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut: 11.848,00 TL
Yüzde 25 zamlı: 14.810,00 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut: 16.697 TL
Yüzde 25 zamlı: 20.871,25 TL