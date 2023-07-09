09 Temmuz 2023, Pazar
4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenlemeyle gerçekleşti. Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin ise yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave zam yapıldı. İşte, emekli ve memur yeni maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:36
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23