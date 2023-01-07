Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yeniden hesaplanırken, gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 15,4 olarak ortaya çıkmıştı. Başkan Erdoğan zam oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını müjdeledi. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi...