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Haberler Galeri Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekli maaşı ödeme takvimi, ocak zammı sonrası gündeme geldi. 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından emeklilere yüzde 15,4 zam görülmüştü. Başkan Erdoğan memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam uygulanacağını müjdeledi. Bu gelişmelerle emekli maaş hesaplaması yapılırken, gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 12:51
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Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yeniden hesaplanırken, gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 15,4 olarak ortaya çıkmıştı. Başkan Erdoğan zam oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını müjdeledi. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den 5.500 TL'ye çıkarıldı.

SSK (2000 öncesi): 5.859 TL
SSK (2000 sonrası): 5.500 TL
Bağ-Kur (Esnaf): 5.500 TL
Bağ-Kur (Tarım): 5.500 TL

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Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimi gündeme geldi. Emekliler ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

İşte emekli maaşı ödeme günleri:

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Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.