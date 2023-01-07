HaberlerGaleriZamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi
Emekli maaşı ödeme takvimi, ocak zammı sonrası gündeme geldi. 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından emeklilere yüzde 15,4 zam görülmüştü. Başkan Erdoğan memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam uygulanacağını müjdeledi. Bu gelişmelerle emekli maaş hesaplaması yapılırken, gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar...