Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet’ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

Aile Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden de yapıldığı destekler, binlerce vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam, sosyal yardım paralarını da etkiledi. Bununla birlikte SED ödemesi ve Çocuk Destek Bileşeni ödemesi de yükseldi. İşte, konuya dair tüm merak edilenler haberimizde.