HaberlerGaleriÇocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul...e-Devlet'ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...
Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul...e-Devlet'ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Yüzde 30 oranında uygulanan zamlar sonrası sosyal destek ödemelerinin de artıp, artmayacağı merak konusu oluyor. Devlet tarafından çocuklu ailelere para yardımı yapılıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenler, "Çocuk destek ödemeleri arttı mı, ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 21:05Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 21:24