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Haberler Galeri Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul...e-Devlet'ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul...e-Devlet'ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Yüzde 30 oranında uygulanan zamlar sonrası sosyal destek ödemelerinin de artıp, artmayacağı merak konusu oluyor. Devlet tarafından çocuklu ailelere para yardımı yapılıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenler, "Çocuk destek ödemeleri arttı mı, ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 21:24
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Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet’ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

Aile Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden de yapıldığı destekler, binlerce vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam, sosyal yardım paralarını da etkiledi. Bununla birlikte SED ödemesi ve Çocuk Destek Bileşeni ödemesi de yükseldi. İşte, konuya dair tüm merak edilenler haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet’ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

2023 YILI ZAMLI SED ÖDEME MİKTARLARI

Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99

Çocuk (İlköğretim) 3.090,00

Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99

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Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet’ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99

Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00

Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

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Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet’ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU EKRANI

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Çocuk başına ZAMLI MAAŞ veriliyor! Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul....e-Devlet’ten başvuran destekten yararlanacak! 1-2-3 çocuklu ailelere...

SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.