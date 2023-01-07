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MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
2023 yılında ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi. MTV'nin 1. taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemelerinde son tarih belli oldu. Gecikme cezası ödememek için belirlenen dönem içerisinde taksit ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte haberin detayları...