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Haberler Galeri MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

2023 yılında ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi. MTV'nin 1. taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemelerinde son tarih belli oldu. Gecikme cezası ödememek için belirlenen dönem içerisinde taksit ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 16:15
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MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 1. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Bu yıl ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi. Model, tescil ve motor silindir hacmine göre hangi aracın ne kadar ödeyeceği belli oldu. Peki, MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 1. TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

2023 yılı MTV 1. taksit ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri 31 Ocak Salı günü sona erecek.

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MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ TEMMUZ'DA

MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. 2023 yılının ikinci MTV taksit ödemesi 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

2023 MTV NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi.

Buna göre, 2023'te uygulanacak MTV ödemeleri şu şekilde: