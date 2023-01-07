MTV 1. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Bu yıl ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi. Model, tescil ve motor silindir hacmine göre hangi aracın ne kadar ödeyeceği belli oldu. Peki, MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek? Ayrıntılar haberimizde...