Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı heyecanla bekleniyordu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam belli oldu. Şimdi ise gözler maaş tablosuna çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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