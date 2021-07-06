06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı heyecanla bekleniyordu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam belli oldu. Şimdi ise gözler maaş tablosuna çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 12:20
  • 1
  • 17
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 2021 yılının ilk altı aylık verisi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. 13 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

EMEKLİ MAAŞI 2021 TEMMUZ ZAMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

İşte zamlı emekli maaşı tablosu:

  • 3
  • 17
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...

  • 4
  • 17
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zamlı emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını açıkladı. Kesin ödeme tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.

  • 5
  • 17
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...

TEMMUZ'DA İKRAMİYE ÖDENECEK

Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı olacak. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Emekli ikramiyesi de bayramdan önce hesaplara yatacak.