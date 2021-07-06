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Haberler Galeri Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurdu. Kurban Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardında bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama geldi. Peki, emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:48
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Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiyeler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından emekli ikramiyeleri hakkında merak edilenleri yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta içi başlaması beklenen ikramiye ödemeleri için tam tarih Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz."

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Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi.

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Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Aykırı, "Emekli her şeyden önce onurlu bir yaşam ister. Bunun içinde ekonomik şartların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan üyelerimizin en büyük beklentisi 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonrada emekli olanlara uygulanmasıdır. Bunun sebebi ise 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasa ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasa ile de devam eden 3 farklı Emeklilik Karma Hesaplama Sistemi ve bunun sonucunda da emekli maaşlarının bağlanma oranı yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşmüş olmasıdır.