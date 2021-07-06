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Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurdu. Kurban Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardında bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama geldi. Peki, emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:48