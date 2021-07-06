Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Aykırı, "Emekli her şeyden önce onurlu bir yaşam ister. Bunun içinde ekonomik şartların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan üyelerimizin en büyük beklentisi 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonrada emekli olanlara uygulanmasıdır. Bunun sebebi ise 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasa ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasa ile de devam eden 3 farklı Emeklilik Karma Hesaplama Sistemi ve bunun sonucunda da emekli maaşlarının bağlanma oranı yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşmüş olmasıdır.