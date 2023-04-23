Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

"Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Emekliye yapılan zam ve ikramiye müjdesinin duyurulmasının ardından gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak açıklandı. Emekli maaşına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyeleri de yükseldi. Peki, Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri zamlı yattı mı? İşte, haberin ayrıntıları...