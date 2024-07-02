Zamlı Dul maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL oldu? %75-50-25 hisseye göre hesaplama...

Gözler, Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına ve sosyal destek ödemelerindeki değişimlere çevrildi. Emekli ve memur maaşlarındaki artışlar kadar, hayatını kaybeden sigortalıların yakınlarına sağlanan dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam da büyük bir merak konusu. Temmuz 2024 itibarıyla dul ve yetim aylıklarının ne kadar olacağı ise merakla bekleniyor. %75, %50 ve %25 hisse ile hesaplanan dul ve yetim maaşlarının yeni rakamları da dikkatle takip ediliyor. İşte bu konuda merak edilenler ve güncel detaylar...