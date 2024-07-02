Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Temmuz ayında milyonlarca evde bakım maaşı alan vatandaş, memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesini heyecanla bekliyor. Bu zammın netleşmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarında da artış gerçekleşecek. Temmuz ayı ödemeleri, illere göre farklılık gösterecek şekilde hesaplara yatırılacak. Özellikle bu dönemde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, yapılacak artışların bütçelerine olumlu yansıyacağını umuyor.

ahaber.com.tr Giriş: 02.07.2024 09:12 Güncelleme: 02.07.2024 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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