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Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Temmuz ayında milyonlarca evde bakım maaşı alan vatandaş, memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesini heyecanla bekliyor. Bu zammın netleşmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarında da artış gerçekleşecek. Temmuz ayı ödemeleri, illere göre farklılık gösterecek şekilde hesaplara yatırılacak. Özellikle bu dönemde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, yapılacak artışların bütçelerine olumlu yansıyacağını umuyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:12 Güncelleme: 02.07.2024 09:12
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Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği evde bakım maaşlarına yapılacak zam, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Enflasyon verisinin ardından belirlenecek memur maaş zammı, evde bakım maaşlarına da yansıyacak. Vatandaşlar, Temmuz ayında hesaplarına geçecek olan yeni maaş miktarını merakla bekliyor.

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Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte, evde bakım maaşlarına da aynı oranda artış yapılması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 20 civarında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda, şu anda 7608,77 lira olan evde bakım yardımı, memur zammıyla beraber 9130 lira olarak belirlenmesi öngörülüyor.

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Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Evde bakım yardımı alabilmek için aşağıdaki şartların karşılanması gerekiyor:

Ağır Engelli Raporu: Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler bu yardımdan yararlanabilir.
Bakıma Muhtaçlık: Engelli kişinin başkasının yardımı olmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayamaması (örneğin, tuvalet, beslenme, giyinme, merdiven inip çıkma gibi temel ihtiyaçlar).

Gelir Şartı: Aile bireylerinin toplam gelirinin, evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen miktarın, net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekmektedir. (Mevcut asgari ücrete göre bu tutar 467 TL'dir).

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Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar, maaşlarını sorgulamak için SMS özelliğini kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile maaş alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Gönderilen mesaj karşılığında 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil edilir.

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Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Vatandaşlar, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulama işlemini yapabilirler. Bu özellik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ