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Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Zamlı 65 yaş aylığı, 2024 yılı Temmuz ayı öncesinde 65 yaş üstü birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Temmuz ayında memurlar için yapılacak toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da eklenecek, bu durum ise memurların alacakları zam oranını belirleyecek. Enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başlayan memur zammı, 65 yaş aylığına yapılacak zammı da etkileyecek. Peki, 2024 yılında 65 yaş aylığı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:11
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Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Zamlı 65 yaş aylığı için yapılan araştırmalar hız kazandı. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon farkının ardından, memur maaşlarına yılın ikinci zammı Temmuz ayında uygulanacak. Bu zamlar, 65 yaş aylıklarına da yansıyacak. 2024 yılı Temmuz ayında 65 yaş aylığının ne kadar olacağı ve yapılacak zam oranı, hem yaşlı vatandaşların hem de sosyal güvenlik hak sahiplerinin büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

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Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emekli ve memur maaş zamları netleşiyor. Bu durum, 65 yaş aylığının da yeniden belirlenmesini sağlıyor.

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Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Enflasyon Verileri ve Beklentiler

Mayıs ayında %22.72 olarak açıklanan 5 aylık enflasyon verisi ile Haziran ayı için %2.52'lik tahmin, SSK ve Bağkur emeklileri için %25.81, memur ve memur emeklileri için %20.34 maaş artışı öngörülüyor.

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Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Yeni Aylık Tutarı: 4.216 TL

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'dan gelir ve aylık almayan, prim ödemeyen ve muhtaçlık sınırını geçmeyen kişiler için 65 yaş aylığı başvurusu yapılabilir. 2024 Temmuz ayında tahminlere göre, 65 yaş aylığı mevcut 3.504 TL'den 4.216 TL'ye yükselecek.

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Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Kimler 65 Yaş Aylığı Alabilir?

📍65 yaşını doldurmuş olan

📍Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan

📍Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen

📍2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.