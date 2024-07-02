Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?

Zamlı 65 yaş aylığı, 2024 yılı Temmuz ayı öncesinde 65 yaş üstü birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Temmuz ayında memurlar için yapılacak toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da eklenecek, bu durum ise memurların alacakları zam oranını belirleyecek. Enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başlayan memur zammı, 65 yaş aylığına yapılacak zammı da etkileyecek. Peki, 2024 yılında 65 yaş aylığı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak?