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Haberler Galeri %17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Yüzde 4 olarak uygulanan zam oranının arttırılması talep edilmişti. Yeni yıla kısa süre kala binlerce taşeron işçinin gündeminde yüzdelik dilim için gelecek açıklamalar yer alıyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:17
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%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4D'li taşeron işçilerin yeni yıl için bekledikleri zam oranı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kamuda taşeron şirketler üzerinden çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemleri 2 Nisan 2018 itibarıyla tamamlanmıştı. Kadroya geçen çalışanların ücretleri toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmişti. Çalışanlar yeni yılda yapılacak zam oranında artış olmasını talep ediyor. 2021 yılı için geçerli olacak yeni yüzdelik dilim açıklaması gelecek. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Haberimizde derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.

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%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."

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%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.

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%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...

MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI

Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.