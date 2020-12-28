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%17,5 zam oranı: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...
4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Yüzde 4 olarak uygulanan zam oranının arttırılması talep edilmişti. Yeni yıla kısa süre kala binlerce taşeron işçinin gündeminde yüzdelik dilim için gelecek açıklamalar yer alıyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:17
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