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Haberler Galeri Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı ne zammı ne zaman uygulanır? Asgari ücret zammının Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatacağı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milyonlarca işçi yeni yılda yüzde 50 oranında zam alacak. Son 50 yılın en yüksek zammıyla birlikte asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İşçiler yeni zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki; zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte zamlı maaşın hesaplara yatırılacağı tarih!

Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:38
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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır? Zammın Ocak'ta mı Şubat'ta mı uygulanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. İşçilerin yeni yılda alacağı maaş 4.253 lira oldu. Bu maaşla birlikte işçiler yüzde 50 oranında zam almış olacak. Çalışanın evli ve çocuklu olması durumunda ise bu maaşta artış yaşanacak. Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi. Asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi de yeni ücretin içine dahil edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oybirliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

En düşük işsizlik ödeneği en düşük 2 bin, en yüksek 3243 liraya, kısa çalışmada en düşük ücret 3 bin liraya çıktı. Engellilere destek 1559 lirayı, 65 yaş aylığı da 1300 lirayı geçti. Genel Sağlık Sigortası ödeneği ise 150 lira oldu.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunun SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.