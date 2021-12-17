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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı ne zammı ne zaman uygulanır? Asgari ücret zammının Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatacağı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milyonlarca işçi yeni yılda yüzde 50 oranında zam alacak. Son 50 yılın en yüksek zammıyla birlikte asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İşçiler yeni zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki; zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte zamlı maaşın hesaplara yatırılacağı tarih!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:37Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:38