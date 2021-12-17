Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır? Zammın Ocak'ta mı Şubat'ta mı uygulanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. İşçilerin yeni yılda alacağı maaş 4.253 lira oldu. Bu maaşla birlikte işçiler yüzde 50 oranında zam almış olacak. Çalışanın evli ve çocuklu olması durumunda ise bu maaşta artış yaşanacak. Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor.