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Haberler Galeri İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne oldu? Kamu bankalarının ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 olarak belirlemişti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde indirim yapılmasını bekliyor. Peki kamu bankalarının kredi faiz oranları ne oldu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:38
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İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. İhtiyaç, taşıt, konut kredisinde faizlerin düşüp düşmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Aylardır devam eden faiz indirimiyle birlikte gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın son faiz kararına göre; politika faizi yüzde 14 olarak belirlenmişti. Peki; ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

HALKBANK

Konut kredisi: 1,20
Taşıt kredisi: 1,59 (0 KM)
İhtiyaç kredisi: 1,63

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İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,20
İhtiyaç kredisi: 1,55

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İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

ZİRAAT BANKASI

Konut kredisi: 1,20
Taşıt kredisi: 1,63
Tüketici kredisi: 1,59

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İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Diğer bankalarda ise kredi fiaz oranları şu şekilde oldu:

YAPI KREDİ

Konut kredisi: 1,74
Taşıt kredisi: 1,74-1,84
İhtiyaç kredisi: 2,19-2,48