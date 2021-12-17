İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne oldu? Kamu bankalarının ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 olarak belirlemişti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde indirim yapılmasını bekliyor. Peki kamu bankalarının kredi faiz oranları ne oldu? İşte detaylar!