HaberlerGaleriDevletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL'ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar...
Devletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL'ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar...
Devletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL'ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar... Ev almak isteyenlere devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ödemelerini kolaylıkla alabilecek. Karşılıksız olarak sağlanan hibe desteği ile başvuranlar ödeme imkanından yararlanabilecek. Sunulan imkandan yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartları sağlayan vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, konut alımı için sağlanan hibe desteği...