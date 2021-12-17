Devletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL’ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar...

Devlet tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşara destek ödemesi sağlanıyor. Konut sahibi olmak isteyen nakit ihtiyacı olanlar bu durumda birazda olsa nefes almış olacak. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişme için detaylar merakla takip ediliyor. Bu anlamda 86.000 TL'ye kadar hibe ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. Devlet destekli ev kredisi, hiç evi olmayana devlet doğrultusundan sağlanan bir destektir. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, sağlanan destek için detaylar...