Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU KİŞİ İÇİN AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU BİRİ İÇİN NE KADAR OLDU?

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu biri için 603 TL oldu.