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Haberler Galeri Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni rakamlar ile AGİ toplosuda belli oldu. Çalışanlar zamlı maaşların hangi ayda hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:52
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Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonalrca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda alınacak asgari ücret rakamını duyurdu. Açıklama sonrasında zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ALINACAK, ÖDENECEK?

Milyonlarca asgari ücretlinin maaş zammı belli oldu. Asgari ücretlinin zamlı maaşları Ocak ayı itibariyle hesaplarda olacak.

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Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

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Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

BEKAR ÇALIŞAN İÇİN AGİ NE KADAR?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ KİŞİ İÇİN AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL oldu.

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Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU KİŞİ İÇİN AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU BİRİ İÇİN NE KADAR OLDU?

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu biri için 603 TL oldu.