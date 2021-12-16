16 Aralık 2021, Perşembe
Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...
Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni rakamlar ile AGİ toplosuda belli oldu. Çalışanlar zamlı maaşların hangi ayda hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:52
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