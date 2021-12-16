HaberlerGaleriMilyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu
Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu
Milyonlarca çalışan müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek oranında artış yapıldı" ifadelerini kullanarak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından yeni zamlı maaş tablosu merak edilmeye başladı. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, AGİ ile güncel maaş tablosu...