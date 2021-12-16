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Haberler Galeri Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

Milyonlarca çalışan müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek oranında artış yapıldı" ifadelerini kullanarak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından yeni zamlı maaş tablosu merak edilmeye başladı. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, AGİ ile güncel maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 18:43
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Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 4. toplantının ardından yeni maaş zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret yeni yıl maaş zammını duyurdu. Başkan Erdoğan, maaşın en düşük 4.250 TL olduğunu duyurdu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. İşte, konu hakkında tüm detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

AGİ KALTI MI? KİMLER ALACAK? NASIL HESAPLANACAK? UZMAN İSİM AÇIKLIYOR

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları

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Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

FARUK ERDEM AÇIKLADI...

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı.

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Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.

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Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu

PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.