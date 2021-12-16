16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi? İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022'de ne kadar oldu? Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni yıldaki diğer maaşlara çevrildi. Asgari ücretin 4. toplantısı gerçekleştirildi ve ücretin ne kadar olacağı Başkan Erdoğan tarafından duyuruluyor. Peki; işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 16.12.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 14:53
  • 1
  • 14
İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi? Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte gözler 2022 yılındaki diğer maaşlara çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan devlet yardımı alan milyonlarca kişi, aldıkları maaşların zamlanıp zamlanmayacağını merak ediyor. Bunların başında ise işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi maaşlar bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte işsizlik, evde bakım ve 65 yaş aylığında artış yaşanacak. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

  • 3
  • 14
İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ile yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşları yükselecek. Yaşlılık maaşı geçtiğimiz yılda gerçekleştirilen zam ile birlikte 711.5 TL'den 864.89 TL'ye yükseltilmişti.

  • 4
  • 14
İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

Engelli maaşı ise 851.95 TL'den 1035.63 TL'ye çıkmıştı. 2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşının 2022'de ne kadar olacağı henüz belli değil.

  • 5
  • 14
İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.