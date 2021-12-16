İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?

2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi? İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022'de ne kadar oldu? Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni yıldaki diğer maaşlara çevrildi. Asgari ücretin 4. toplantısı gerçekleştirildi ve ücretin ne kadar olacağı Başkan Erdoğan tarafından duyuruluyor. Peki; işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?