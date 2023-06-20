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Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

Çalışanlar tarafından yakından takip edilen konulardan biri olan zamlı asgari ücretin ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Bugün Bakan Işıkhan tarafından duyurulan yeni asgari ücret miktarıyla birlikte, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte ödemelerin planlandığı tarihler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:09
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Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

Bugün yapılan açıklamayla birlikte asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı duyuruldu. Bakan Işıkhan, brüt ve net yeni asgari ücret miktarlarını paylaştı. Gelen haberin ardından gözler yeni asgari ücretin yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

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Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 11.402 TL olduğunu paylaştı.

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Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 TL oldu.

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Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 temmuz sonrasında asgari ücret alanlar yeni asgari ücret tutarından maaş alacaklar.