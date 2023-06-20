Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?

Çalışanlar tarafından yakından takip edilen konulardan biri olan zamlı asgari ücretin ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Bugün Bakan Işıkhan tarafından duyurulan yeni asgari ücret miktarıyla birlikte, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte ödemelerin planlandığı tarihler...