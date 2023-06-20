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Haberler Galeri Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

"Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı merak konusu oluyordu. Merakla beklenen yeni asgari ücret zammı son dakika açıklamasıyla birlikte belli oldu. Asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte sosyal destek ödeme tutarları da değişmiş oldu. Söz konusu destekten yararlananlar, evde bakım maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu? sorusu gündeme getirildi. İşte, yeni evde bakım maaşı miktarı!

Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:42
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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

"Temmuz ayı evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi?" sorusunun cevabı asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası araştırlomaya başlandı. Net 11 bin 402 TL'ye yükselen asgari ücretle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde hesaplar değişti. İşte, yeni evde bakım maaşı ödeme tutarı 2023!

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 34 ARTTI

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı açıklandı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammı birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği de yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edilecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de değiştirecek.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. 2023 yılında Evde Bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.