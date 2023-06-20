Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!

"Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı merak konusu oluyordu. Merakla beklenen yeni asgari ücret zammı son dakika açıklamasıyla birlikte belli oldu. Asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte sosyal destek ödeme tutarları da değişmiş oldu. Söz konusu destekten yararlananlar, evde bakım maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu? sorusu gündeme getirildi. İşte, yeni evde bakım maaşı miktarı!