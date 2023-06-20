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Haberler Galeri EYT'de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

EYT'de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

Asgari ücret zammı EYT'lileri de yakından etkiledi. Eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya yapmayı hedefliyor. Asgari ücrete gelen zam en düşük ihya, borçlanma ödemelerine de yansıdı. Ayrıca GSS primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. İşte BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:23
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EYT’de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

Asgari ücret zammı EYT'lileri de yakından etkiledi. Eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya yapmayı hedefliyor. Asgari ücrete gelen zam en düşük ihya, borçlanma ödemelerine de yansıdı. Ayrıca GSS primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. İşte BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

Asgari ücrete yapılacak ara zam sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artarken, düzenli ödeme yapanlar 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. Bir artış da isteğe bağlı sigortada olurken, burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte yeni primler…

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EYT’de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

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EYT’de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

3'TE 1'İ DEVLETTEN

İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 4 bin 292 lira 52 kuruşa çıkacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Yeni tutar üzerinden devletin ev hanımlarının emekli olabilmesi için ödeyeceği aylık prim desteği bin 430 lira 84 kuruş olacak.

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EYT’de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

YILLIK DESTEK 17 BİN LİRAYI AŞACAK

Ev hanımları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden yıllık 17 bin 170 lira devlet desteği sağlanmış olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de büyüyecek. 1 Ocak'ta asgari ücret bir kez daha artacağı için desteğin tutarı büyüyecek.