EYT’de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...

Asgari ücrete yapılacak ara zam sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artarken, düzenli ödeme yapanlar 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. Bir artış da isteğe bağlı sigortada olurken, burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte yeni primler…