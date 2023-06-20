HaberlerGaleriEYT'de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...
EYT'de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar! GSS, ihya, askerlik, doğum...
Asgari ücret zammı EYT'lileri de yakından etkiledi. Eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya yapmayı hedefliyor. Asgari ücrete gelen zam en düşük ihya, borçlanma ödemelerine de yansıdı. Ayrıca GSS primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. İşte BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar...