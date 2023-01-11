ZAMLI Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne?

Aile sosyal yardım paraları ile ilgili son durum araştırılmaya başlandı. Yüzde 30 oranında artış gösteren memur ve emekli maaşları ile birlikte sosyal yardım ödemeleri de artış gösterdi. Peki ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek? Aile Destek ödemesi hesaplara ne zaman geçecek? İşte son dakika gelişmeleri…

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.01.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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