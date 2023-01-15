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Haberler Galeri EYT'Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT'Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi beklenirken bir yandan da emekli olacak olanlar alacakları kıdem tazminatı tutarını hesaplamaya çalışıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik kapısı açılırken bu ay artan maaş oranları ile birlikte EYT'lilerin alacağı tazminat oranı da arttı. Peki kıdem tazminatı nasıl değişti? Maaşa göre kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:49
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EYT’Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT yasası ile emeklilik kapısı açılan milyonlarca kişi artan maaş oranları ile birlikte alacakları kıdem tazminatının ne kadar olacağını öğrenmeye çalışıyor. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanacak. Peki EYT kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL? 1-3-5-10-15-20 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Yakında Meclis maratonu başlayacak EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanacak. Asgari ücret ve tazminat tavanındaki artış da etki edecek... Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in haberine göre EYT'de yıla göre kıdem tazminatı hesabı...

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EYT’Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme için geri sayım başladı. Hazırlanan tasarının Meclis'e gelip yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak. Meclis sürecinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, bu arada EYT'liler hem emekli aylığının hem tazminatının hesabını yapıyor.

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EYT’Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Tazminat, son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ay maaşların artırılması, EYT'lilerin alacağı tazminatı da yükseltti.

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EYT’Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

HER YIL İÇİN 3.510 TL ARTIŞ

Asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artış bu ücretle çalışanların tazminatında çalışılan her yıl için 3 bin 510 lira avantaj sağlarken, kıdem tavanının yükselmesi de pek çok kişinin eline geçecek tutarı artırdı.