EYT'Lİ BAYRAM EDECEK! 148.861,50 TL yatacak! 2023 Kıdem tazminatı nasıl değişti? 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi beklenirken bir yandan da emekli olacak olanlar alacakları kıdem tazminatı tutarını hesaplamaya çalışıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik kapısı açılırken bu ay artan maaş oranları ile birlikte EYT'lilerin alacağı tazminat oranı da arttı. Peki kıdem tazminatı nasıl değişti? Maaşa göre kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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