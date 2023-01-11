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Sakarya Gaz Sahası'nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya gaz sahası başta olmak üzere Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki atılımının dünü bugünü ve yarınına ilişkin önemli bilgi, görüntü ve değerlendirmelerini paylaştı. Donat, "Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.01.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 07:34
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Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmaları köşesine taşıyan Donat, "Şubatı bekleyin" diyerek önemli bilgiler paylaştı.

"Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor" diyen Donat'ın yazısı şu şekilde:

Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:- 20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.

İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.
Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

EN BÜYÜK GARANTİ

Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti.
Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj.

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Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

Rezervler konuşulan rakamların üzerinde.
Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin.
Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki... Katılmamak imkânsız:
- Doğalgaz... Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi.

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Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

ACI AMA GERÇEK

Filyos'ta... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Petrol ve doğalgaz sohbeti... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık.
"Petrolle yatıp doğalgazla kalkan... Projelere gözü gibi bakan" Melih Han Bilgin dedi ki:

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Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu.

1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi.
12 Eylül 1980 darbesi... TPAO için bir kırılma süreci... Şirket, bölündü... Yeni hamlelere girişemedi... Köreltildi.
Bu süreç yaşanmasaydı... Aynı hızla büyüme sürdürülseydi... Ve dünyanın 60 büyük şirketi arasındaki konumunu korusaydı... Bugünlerde, yılda 70 milyar dolar ciro yapacak büyüklüğe ulaşırdı.