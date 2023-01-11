Sakarya Gaz Sahası'nda destan yazılıyor! Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya gaz sahası başta olmak üzere Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki atılımının dünü bugünü ve yarınına ilişkin önemli bilgi, görüntü ve değerlendirmelerini paylaştı. Donat, "Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor" dedi.