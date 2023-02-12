"Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...