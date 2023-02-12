12 Şubat 2023, Pazar
Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
"Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen aile sosyal yardım ödeme tutarlarının ödeneceği tarih sorgulanıyor. Peki, zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 19:23
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