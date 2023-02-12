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Haberler Galeri Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

"Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen aile sosyal yardım ödeme tutarlarının ödeneceği tarih sorgulanıyor. Peki, zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 19:23
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Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

"Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı aile destek ödemeleri ödemeleri 29 Aralık'ta gerçekleşmişti. Aile destek ödemeleri şubat ayının ortalarında yapılması bekleniyor.

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Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

Aile destek yardımı Şubat ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR 2023?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...

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