12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

"Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. BaBala TV Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımlarda depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 18:45
  • 1
  • 7
Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

"Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor.

  • 3
  • 7
Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

"BARAJ PATLADI" YALANI

"Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra silmişti.

  • 4
  • 7
Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

BAKAN KİRİŞCİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA

A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 7
Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.