Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...

"Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. BaBala TV Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımlarda depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...