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Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?
"Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği 7.7'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardımların yatacağı tarihte değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Peki, Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 21:00Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 21:00