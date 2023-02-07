"Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayında Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak konusu oldu. Bir yandan da yeni yılla birlikte devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemesine zam geldi. Peki, Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?