DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Depremin merkez noktasına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her aileye 10 bin TL nakit desteğinde bulunulacağını açıkladı. Peki ödemeler ne zaman, nereden yapılacak? Hane başına nakit desteği başvuruları nasıl olacak?