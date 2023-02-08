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DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Depremin merkez noktasına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her aileye 10 bin TL nakit desteğinde bulunulacağını açıkladı. Peki ödemeler ne zaman, nereden yapılacak? Hane başına nakit desteği başvuruları nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:37
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DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

Depremzedelere nakit 10 bin TL yardımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Peki ödemeler ne zaman, nereden yapılacak? Hane başına nakit desteği başvuruları nasıl olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi.

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DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Resmi bilgiler gelir gelmez haberimize eklenecektir.

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DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

NAKİT DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İLLER!

Kahramanmaraş

Hatay,

Gaziantep,

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DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?

Osmaniye,