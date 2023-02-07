HaberlerGaleriEYT'de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...
EYT'de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...
Milyonlarca EYT'lin merakla beklediği düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Yaş şartını tamamen kaldıran yasa sonrasında emeklilik hayalleri gerçekleşmiş olacak. Düzenleme kapsamında prim gün sayısı için detaylar merak ediliyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Böylelikle EYT'lilerin başvuru süreci başlayacak. İşte düzenleme için son gelişmeler!