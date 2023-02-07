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Haberler Galeri EYT'de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

EYT'de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

Milyonlarca EYT'lin merakla beklediği düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Yaş şartını tamamen kaldıran yasa sonrasında emeklilik hayalleri gerçekleşmiş olacak. Düzenleme kapsamında prim gün sayısı için detaylar merak ediliyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Böylelikle EYT'lilerin başvuru süreci başlayacak. İşte düzenleme için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 19:36
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EYT’de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

EYT yasasının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler düzenleme için Meclis'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyen vatandaşlar prim gün sayısı için detayları araştırmaya başladı. Sürecin sonuna gelinmesinin ardından prim gün sayısı için hesaplamalar yapılıyor. Peki, EYT için prim günü kaç olmalı? EYT erkek ve kadında emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK

EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı. EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle durumu birkaç gün gecikebilir.

Yasa teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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EYT’de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Tüm bu konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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EYT’de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EYT yasasının 1 hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

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EYT’de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...

EYT'DE YAŞ ŞARTI YOK: PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ TAMAM OLANLAR EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 4,75 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik yolu açılacak. Bunların 2,25 milyonu ilk anda emekli olabilecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık sürelerini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.