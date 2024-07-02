Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!

Milyonlarca vatandaşın ve pek çok kesimin gelirinin artacağı Temmuz ayı için geri sayım başladı. Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, sadece memur ve emekli maaşlarını değil sosyal destek ödemelerinden kıdem tazminatına, bedelli askerlikten engelli aylığına kadar birçok kalemi de etkileyecek. Memur zammı, yüzde 10 olarak belirlenen artışa enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı bu farkı gösterecek. Enflasyon tahminlerine göre memur zammı için yüzde 20.06, yüzde 20.34 ve yüzde 21.11 olmak üzere 3 farklı oran öne çıkıyor. Peki bu oranlar vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...