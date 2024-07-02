Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!
Milyonlarca kişi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerini beklerken, gözler memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılacak zam oranlarında olduğu kadar, sosyal ödemelerdeki artışlara da çevrilmiş durumda. Kıdem tazminatından bedelli askerliğe, engelli aylıklarından 65 yaş aylığına kadar birçok alanda beklenen değişiklikler merakla bekleniyor.
ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024
11:17
Güncelleme: 02.07.2024
11:34
Milyonlarca vatandaşın ve pek çok kesimin gelirinin artacağı Temmuz ayı için geri sayım başladı. Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, sadece memur ve emekli maaşlarını değil sosyal destek ödemelerinden kıdem tazminatına, bedelli askerlikten engelli aylığına kadar birçok kalemi de etkileyecek. Memur zammı, yüzde 10 olarak belirlenen artışa enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı bu farkı gösterecek. Enflasyon tahminlerine göre memur zammı için yüzde 20.06, yüzde 20.34 ve yüzde 21.11 olmak üzere 3 farklı oran öne çıkıyor. Peki bu oranlar vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...
65 Yaş Aylığı Artacak
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira ödeniyor. Memur zammının yüzde 20.06 olması halinde bu tutar 4 bin 208 liraya, yüzde 20.34 olması durumunda 4 bin 218 liraya, yüzde 21.11 olması halinde ise 4 bin 245 liraya yükselecek.
Evde Bakım Desteği de Zamlanacak
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin de Temmuz'da artması bekleniyor. Yüzde 20.06'lık tahmine göre 9 bin 135 liraya, yüzde 20.34 artış halinde 9 bin 156 liraya, artışın yüzde 21.11 çıkması durumunda ise 9 bin 215 liraya ulaşacak.
Engelli Aylıkları İçin Üç Farklı Tahmin
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 lira, enflasyon tahminlerine göre sırasıyla 3 bin 359, 3 bin 367 ya da 3 bin 388 liraya çıkabilecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 4 bin 196 liradan, artış yüzde 20.06 olursa 5 bin 39 liraya, yüzde 20.34 çıkarsa 5 bin 50 liraya, yüzde 21.11 olarak gerçekleşirse 5 bin 83 liraya yükselecek.
Engelli Yakını Aylığı da Artacak
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylığın da Temmuz'da artması bekleniyor. Tahminlere göre 2 bin 797 liradan 3 bin 359, 3 bin 367 ya da 3 bin 388 liraya ulaşacak.