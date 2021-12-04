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Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin ardından yeni maaşlar için rakamlar netleşmeye başladı. Kesin rakamlar için son 1 veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verisine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Peki, emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli zam oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:32
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Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken, dün açıklanan Kasım enflasyonunun ardından emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Son beş aylık enflasyon yüzde 10.48 olurken, memur ve memur emeklisinin zam ve enflasyon farkı da yüzde 12.48 oldu. Peki, emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı son durum nedir? İşte haberin detayları...

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Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?

SON 1 VERİ KALDI

TÜİK tarafından kasım ayı enflasyonu dün açıklandı. Buna göre, son 5 aylık endeks değişimi yüzde 10.48 olarak belirlendi. Emekli ve memur maaş zammı için sadece Aralık enflasyonu kaldı. Aralık ayı enflasyon verisinin de açıklanmasının ardından zam oranları kesinleşecek. Ancak 5 aylık veriler zam oranıyla ilgili ipuçları verdi.

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Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?

SSK VE BAĞ-KUR ZAM ORANI...

5 aylık enflasyon rakamına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Emekliler en son Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam almışlardı.

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Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?

MEMURA ENFLASYON FARKI SON DURUM

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, yüzde 10.48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerinde oluşan enflasyonu da fark olarak alıyor.

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Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor. Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Ocak ayı ile birlikte emekliler ve memurlar ilk zamlı maaşlarını alacaklar. 2022 yılının ikinci zammı ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında oluşan 6 aylık enflasyon zam oranlarını belirleyecek.