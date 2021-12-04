Rize-Artvin Havalimanı’ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda alt kısımları dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet dolgu gemisi de 24 saat aralıksız çalışıyor.

