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Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı'ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanının deniz dolgusu için planlanan 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:14
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Rize-Artvin Havalimanı’ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rize-Artvin Havalimanı’ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan havalimanı inşaatında planlanan 100 milyon tonluk dolgunun 99 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı.

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Rize-Artvin Havalimanı’ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR
3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda alt kısımları dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet dolgu gemisi de 24 saat aralıksız çalışıyor.

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Rize-Artvin Havalimanı’ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın koruyucu mendirekleri yapılırken planlanan 2 bin 500 adet x blok, 4 bin 550 metre dalga aşmasını azaltmak amaçlı kullanılan kronman duvarı ve 16 milyon 634 bin ton, mendireğin denize bakan eğimli yüzünün en dış katmanında kullanılan anroşman dolgusunun tamamı yapılarak yüzde 100'lük tamamlama kaydedildi.

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Rize-Artvin Havalimanı’ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Toplamda 100 milyon ton dolgu olarak planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapılan son işlemler ile 99 milyon tonluk kısmı yapılarak yüzde 99'luk bir tamamlanma sağlanırken üst yapıda ise ince işçilikler sürüyor.