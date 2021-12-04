04 Aralık 2021, Cumartesi
Rize-Artvin Havalimanı'ndan sona doğru: 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı
Rize-Artvin Havalimanının deniz dolgusu için planlanan 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı.
Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:14
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10