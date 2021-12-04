04 Aralık 2021, Cumartesi
3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu... 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi birçok meslek dalını kapsayacak ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında son gelişmeler için açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 01:30
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