3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Söz verdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 ek göstergeden faydalanacak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi unvanlarında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler yine sağlanacaktır. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarımız ve emeklilerimizin, çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik diğer çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Bu konuda da kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla birlikte emeklilerimiz de inşallah çok çok huzurlu bir ortama kavuşacaktır.' dedi.