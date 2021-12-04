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Haberler Galeri 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu... 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi birçok meslek dalını kapsayacak ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında son gelişmeler için açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2021 01:30
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3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Düzenleme hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Düzenleme kapsamında polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi birçok meslek kolu kapsam içine alınacak. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

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3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Söz verdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 ek göstergeden faydalanacak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi unvanlarında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler yine sağlanacaktır. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarımız ve emeklilerimizin, çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik diğer çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Bu konuda da kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla birlikte emeklilerimiz de inşallah çok çok huzurlu bir ortama kavuşacaktır.' dedi.

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3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bakan Bilgin, diğer bakanlıklarla ve Memur-Sen ile görüşüleceğini ifade etti.

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3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

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3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.