20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

Emekli ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarına zam yansıyacak memur ve emekliler, büyük bir heyecan içinde zam oranına kilitlendi. Yeni maaşın belli olmasına geri sayım başlarken, zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:23
  • 1
  • 12
Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala emekli ve memurlara yapılacak zam oranı araştırılmaya başlandı. 2022'de geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlara emekli ve memura yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2022 Ocak zammı, Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Peki, 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Yeni maaşlar ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verisinin belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon oranına göre emekli ve memur maaşları belli olacak. Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak'ta açıklanacak. Buna göre, emekli ve memur maaşlarına yapılcak kesin zam oranı 3 Ocak'ta netleşecek.

  • 3
  • 12
Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

  • 4
  • 12
Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.

  • 5
  • 12
Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek.