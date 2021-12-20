Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...

Emekli ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarına zam yansıyacak memur ve emekliler, büyük bir heyecan içinde zam oranına kilitlendi. Yeni maaşın belli olmasına geri sayım başlarken, zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...