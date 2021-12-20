20 Aralık 2021, Pazartesi
Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…
En önemli yatırım araçlarından birisi olan altında yaşanan değişimler yatırımcıları ilgilendiriyor. Gram altın, yurt içi piyasalarda geçtiğimiz yıl bugünlerde 450 lira seviyelerinde seyrederken yeni rekorları kırdı. Gram altın 1.000 TL barajını geçti! Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte gözler gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatlarına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:13
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