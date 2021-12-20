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Haberler Galeri Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

En önemli yatırım araçlarından birisi olan altında yaşanan değişimler yatırımcıları ilgilendiriyor. Gram altın, yurt içi piyasalarda geçtiğimiz yıl bugünlerde 450 lira seviyelerinde seyrederken yeni rekorları kırdı. Gram altın 1.000 TL barajını geçti! Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte gözler gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatlarına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:13
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Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Gram altının 1.000 TL'yi geçmesinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ederken yeni rekorlar da kırılıyor. Dünya piyasalarında Omicron varyantının etkileri altının yönünü yukarı çevirirken, yurt içi piyasalarda da altın 4 haneyi gördü. İşte; yatırımcıların yüzünü güldüren altının yakın geleceğiyle ilgili son durum!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1003 lirayla tarihi zirvesini gördü.

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Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.

Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.

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Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU!

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küçük yatırımcılara dair dolar kuru üzerinden yapmış olduğu analizinde "Dolar kuru hangi seviyede olursa olsun bir şekilde almak için gayret gösteriyor. Ama bu seviyelerden hamle yapmaya ise cesaret edemiyor. Herkes bir kenarda TL'de bekliyor. Bence de mantıklı bir karar. Bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almak büyük bir risk" ifadelerini kullandı.

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Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

Memiş küçük yatırımcı için değerlendirmesinde piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceğini yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceğini söyledi.