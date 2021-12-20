Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU!

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küçük yatırımcılara dair dolar kuru üzerinden yapmış olduğu analizinde "Dolar kuru hangi seviyede olursa olsun bir şekilde almak için gayret gösteriyor. Ama bu seviyelerden hamle yapmaya ise cesaret edemiyor. Herkes bir kenarda TL'de bekliyor. Bence de mantıklı bir karar. Bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almak büyük bir risk" ifadelerini kullandı.