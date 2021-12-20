20 Aralık 2021, Pazartesi
Dünyanın en büyük bentonitin yatağı Ordu’da! Osmanlı’nın şifa kaynağı: Ülkeler sıraya girdi
Maden Mühendisi Hamit Tecer, beyaz bentonitte Ordu'nun Ünye ilçesinin artık bir dünya merkezi haline geldiğini söyledi. Tecer, "Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor. Dolayısıyla artık beyaz bentonit ile iş yapan bütün firmalar burayı biliyor ve burayla iş yapmak istiyor. İhracat açısından değerlendirecek olursak gün geçtikçe artan bir ivme var" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:27
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