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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum
Asgari ücret 2022 zam oranı netleşiyor! Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantı gerçekleştiriliyor. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantıdan çıkan yeni rakamlar merak ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...