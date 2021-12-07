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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum

Asgari ücret 2022 zam oranı netleşiyor! Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantı gerçekleştiriliyor. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantıdan çıkan yeni rakamlar merak ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:52
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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücrette yüksek zam beklentisi sürerken, toplantılardan çıkan kararlar yakından takip ediliyor. Yeni asgari ücret ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTIDAN NOTLAR

Hemen şunu belirtelim ki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı henüz bitmedi. Toplantı sona erdiğinde çıkacak kararlara yazımızda yer vereceğiz.

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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

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Zamlar netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 net - brüt asgari ücret zammı son durum

GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.