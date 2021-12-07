Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

DEVLET DESTEĞİ YATIRILAN PARAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor. Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.