07 Aralık 2021, Salı
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor
Devlet destekleri ile ilgili flaş karar! Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 42 bin 425 liraya çıkıyor. Peki bu destekten kimler nasıl yararlanacak? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:48
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