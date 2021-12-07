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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

Devlet destekleri ile ilgili flaş karar! Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 42 bin 425 liraya çıkıyor. Peki bu destekten kimler nasıl yararlanacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:48
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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarı 2022 yılıyla beraber artacak. Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında konut almak isteyenlerin de devlet yanında.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

KONUT ALACAKLAR DİKKAT! DEVLET DESTEK VERİYOR

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre konut almak için açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor. Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

DEVLET DESTEĞİ YATIRILAN PARAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor. Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

İŞTE KONUT DESTEK ÖDEMESİNDE YENİ TUTARLAR

Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

Hesaba aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya, üst sınır 5 bin 191 lira 53 kuruştan 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkacak.

Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırabiliyor.

2022'de hesap açanlar bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabilecek.

Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak.