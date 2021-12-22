Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış... Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler diğer grupların maaş artışlarına çevrildi. Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla ilgili bazı formüller de konuşulmaya başladı. Emekliler için ise kademeli artış formülünün masada olduğu konuşuluyor. İşte, emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...