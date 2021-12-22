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Haberler Galeri Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

Zam oranı yüzde 16'yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış... Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler diğer grupların maaş artışlarına çevrildi. Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla ilgili bazı formüller de konuşulmaya başladı. Emekliler için ise kademeli artış formülünün masada olduğu konuşuluyor. İşte, emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021 19:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 19:35
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Zam oranı yüzde 16’yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zam oranının kesinleşmesinin ardından gözler milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi. Enflasyon rakamlarının netleşmesine kısa süre kala emekliler maaşlarına yansıyacak zam oranı için uzman açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, memur ve emekli maaş zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zam oranı yüzde 16’yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

MEMURLARA EK SÖZLEŞME

Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.

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Zam oranı yüzde 16’yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

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Zam oranı yüzde 16’yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

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Zam oranı yüzde 16’yı bulabilir! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zammın öne çekilmesi, seyyanen artış...

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.